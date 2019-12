Una Vita, anticipazioni 10 dicembre: padre Telmo e Lucia si abbracciano

Gli abitanti di calle Acacias 38 saranno protagonisti di nuovi intrghi, ma anche minacce e piani misteriosi, che si alterneranno a momenti di autentica tensione. Gli spoiler della puntata di martedì 10 dicembre 2019 – in onda alle 14,10 su Canale 5 – rivelano che mentre Rosina e Susana riceveranno delle pesanti minacce – che metteranno a rischio la loro incolumità -, tra Telmo e Lucia si vivrà un nuovo riavvicinamento.

La spigolosa e sempre pungente sarta di Acacias, preoccupata per la sua sorte, deciderà quindi di lasciare per un po’ di tempo la città, nella speranza che tutto questo possa far perdere le sue tracce quindi far desistere i suoi detrattori dal continuare con minacce e vessazioni. Le cose non si metteranno tanto bene neanche per la sua storica amica, che non permetterà alla modellista di commettere un gesto cos’ sconsiderato e avventato.

Telmo e Lucia si abbracciano

La mamma di Leonor sa bene che la questione con gli Escolano va affrontata una volta e per tutte. Nel frattempo il Martinez e l’ereditiera dei Marchesi di Valmez lavoreranno fianco a fianco senza sosta per aiutare i malati e gli sfollati di Hoyo, ospiti nella residenza del sacerdote. Lucia avrà modo di notare la passione e l’umanità con cui il sacerdote si occupa dei malati, un atteggiamento che la porterà presto a rivalutare la sua opinione nei confronti di Telmo.

Lucia cercherà di fare qualcosa di concreto per aiutare Telmo, destinando una piccola parte del suo patrimonio alla ristrutturazione della casa parrocchiale. Un gesto che mette in allarme Samuel, che vede questo gesto come un chiaro rivvicinamento tra il prete e la cugina di Celia. Nel frattempo il gioieeliere subirà le continue pressioni di Batan, così a Samuel non resterà che una soluzione: sposare Lucia. Ma lei sarà d’accordo?

In seguito agli avvenimenti accaduti a casa dell’Alday, tra Carmen e Fabiana le cose sono notevolmente migliorate: i rapporti tra le due sono ormai sereni. Samuel invece nutre sempre dei sospetti nei confronti della sua domestica, di cui ormai non si fida più. Nel frattempo Paca migliorerà e sarà fuori pericolo.

Una grande gioia, quindi, per il parroco e la Alvarado, che per la contentezza si abbracceranno, testimoniando così la loro grande intesa e la profonda passione che ancora li lega.