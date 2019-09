Una Vita, anticipazioni 1° ottobre: Ursula esce dal manicomio e cerca Blanca

Le anticipazioni per la puntata del 1° ottobre della soap opera Una Vita ci fanno scoprire come procede la vita di Ursula. La perfida dark lady, dopo avere causato molto dolore, è uscita dal manicomio. Come se la caverà? Liberto è rimasto ferito durante l’esplosione che ha distrutto le gallerie Alday. Le sue condizioni di salute sono migliorate?

Ursula è uscita dal manicomio e non sembra più la stessa donna di prima. È una messa in scena per agire ancora procurando dolore? La donna va da Samuel e chiede notizie della figlia Blanca e del nipote Moises. Samuel la caccia malamente. Ursula è senza un posto dove andare, senza soldi e coperta di stracci; alla donna non resta che mendicare per cercare di mettere insieme il necessario per procurarsi un pasto caldo. Nessuno degli abitanti di Acacias 38 e’ disposto ad aiutare la donna. Il male che ella ha procurato nel quartiere resta indelebile nei ricordi di tutti.

La presenza di Ursula genera agitazione in chi ha subito le sue angherie. Celia è l’unica che le regala qualche spicciolo, mentre Fabiana le dice aspramente di allontanarsi.

Finalmente si conoscono le condizioni di salute di Liberto: l’uomo è fuori pericolo, l’operazione ha avuto esito positivo. Liberto può uscire dall’ospedale e fare ritorno alla sua abitazione. Trini non ha coraggio di dire a Ramon il suo segreto. La donna aspetta un figlio dall’uomo che, in virtù della sia età, non vuole avere altri figli. Trini prenota una tavolo a La Deliziosa; il suo piano è quello di fare una cena romantica con Ramon e poi di dirgli della sua gravidanza, ma alla fine le manca il coraggio.

Lucia è preoccupata per Samuel a causa della difficile situazione finanziaria nella quale si trova. Lucia vuole dare un aiuto al giovane Alday, ma non sa come fare. Samuel si trova su un baratro; la sua situazione economica rischia di portarlo ad un crollo nervoso.

Felipe parla con Samuel, forse c’è una soluzione al suo problema. La Marchesa di Urrita sarebbe disposta ad acquistare alcune delle opere dell’uomo. Questa notizia risolleva il morale del giovane Aldany. Se le trattativa dovesse andare a buon fine, Samuel potrebbe vedere la sua situazione finanziaria migliorare.

Flora vuole proporre a Peña di fare un provino per lavorare fome modello per dei cartelloni pubblicitari. L’uomo accetterà questa idea della donna?