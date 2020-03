Una Vita, anticipazioni 1° aprile: i dubbi di Ramon su Celia, Lucia annuncia la creazione di una fondazione

La soap opera “Una Vita” torna con un nuovo episodio mercoled’ 1° aprile 2020 alle 14,10 circa su Canale 5, dove i telespettatori e fan della soap potranno assistere ad un annuncio clamoroso che farà Lucia Alvarado, intenzionata a utilizzare il suo ingente patrimonio per scopi umanitari. Una decisione che però creerà un certo trambusto tra gli abitanti di Acacias.

E’ ormai nota la dedizione e il grande senso di solidarietà che ha la cugina degli Alvarez Hermoso che, approfittando di una festicciola alla pasticceria di Flora e Inigo, annuncerà a tutti i presenti che impiegherà tutti i soldi della sua ingente eredità – pervenuta inaspettatamente dai Marchesi di Valmez, suoi genitori naturali – per la costituzione di una fondazione.

La fondazione di Lucia e i dubbi di Ramon su Celia

La Fondazione che ha intenzione di creare Lucia porterà il nome dei Valmez, una delle famiglie più in vista e ricche della Spagna dell’epoca, ma anche e soprattutto i suoi genitori naturali, che scoprirono di essere fratellastri solo dopo l’inizio della loro relazione, dalla quale nacque Lucia.

A causa della loro condizione, i Marchesi non poterono mai annunciare e riconoscere ufficialmente la figlia. Le persone presenti alla festa a La Deliciosa non comprendono però per quale motivo Lucia voglia impiegare tutto il suo denaro nella Fondazione, rinunciando così agli agi e privilegi che la sua condizione le garantirebbe.

Nel frattempo, Rosina scopre, dalla bocca di Leonor, il rapimento di Flora. La Rubio è molto preoccupata per la situazione in cui si sta trovando la sorella di Inigo, quindi non ci pensa due volte ad offrire il suo aiuto, pagando la cifra richiesta per il riscatto. L’unica condizione che pone Rosina è che la polizia sia coinvolta nella faccenda, al fine di arrestare i malviventi che hanno rapito la giovane pasticcera.

Ramon si riavvicina molto a Milagros e rimane particolarmente turbato quando vede Celia parlare in modo inquietante a Milagros. A quel punto il Palacios si mette in allarme, anche perché Lolita gli racconta delle sue preoccupazioni in ordine allo strano atteggiamento della Alvarez Hermoso con la piccola Milagros.