Una Vita, anticipazione puntata 29 settembre: Samuel è in bancarotta

Le anticipazioni per la puntata della soap opera iberica Una Vita ci rivelano come Samuel si sta rialzando dalla sfortuna che gli è piombata addosso. Trini nasconde un dolce segreto, anche se faticherà a rivelarlo a Ramon. Padre Telmo vuole organizzare un’onorazione per ricordare i feriti dell’esplosione che ha distrutto le gallerie Alday. La puntata del 29 settembre andrà in onda che su Canale 5 alle ore 14:10.

Liberto vige in gravi condizioni di salute, ma in breve tempo sarà operato e la situazione per lui potrebbe migliorare. Rosina, Leonor e Susana si rivelano molto preoccupate per l’uomo. Le donne, però, sperano che il medico possa risanare la salute di Liberto.

Padre Telmo invita tutti gli abitanti di Acacias 38 a prendere parte a un’orazione; quest’ultima vuole essere di buon auspicio per tutte le persone rimaste ferite nell’attentato causato dall’esplosione. Lucia si confida con il parroco e rivela di essere rimasta molto scossa nell’avere visto un ritratto.

Questo dipinto raffigura la Marchesa di Valmez. La donna stringe tra le mani una croce; quest’ultima è identica a quella che Lucia ha ricevuto in dono dalla madre. Padre Telmo prontamente rassicura la donna asserendo che proverà a fare delle ricerche per vedere se trova dei collocamenti.

Lucia decide di parlare con Samuel e di offrire aiuto all’uomo. Dopo l’esplosione della galleria Alday, Samuel si trova in bancarotta. Egli, infatti, aveva investito tutto quello che possedeva nella realizzazione di questo nuovo progetto.

Lucia per aiutarlo è disposta a sostenere anche un costo economico, ma Samuel risponde in maniera sgarbata alla giovane donna. Egli successivamente se ne pentirà e cercherà un ravvicinamento. Samuel chiede consiglio a Ramon su come si debba comportare. Il giovane Alday ha deciso di cedere alle banche quanto è rimasto in seguito all’esplosione per ripagare, in parte, il suo debito. Ramon lo sconsiglia nel compiere questa azione e successivamente Samuel accetterà l’aiuto offerto da Lucia.

Trini da un po’ di giorni non si sente bene; la donna continua ad avere capogiri e a sentirsi debole. Non vuole, però, parlarne con Ramon. Fabiana è molto preoccupata da questa situazione e chiede consiglio a Celia su come si debba comportare. Celia parla con Trini e riesce a convincerla a sottoporsi ad una visita medica. Tutti gli abitanti di Acacias 38 offrono supporto morale alle famiglie delle vittime, compresa quella di Liberto.