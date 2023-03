"Una mamma per amica": svelato chi è il padre del bambino di Rory

“Una mamma per amica” è stato uno dei telefilm più popolari ed amati degli anni 2000, ed a confermare il fatto che abbia mantenuto una grande rilevanza nell’immaginario collettivo c’è il fatto che, a nove anni dalla fine dello show, Netflix abbia investito per creare una mini-serie sequel dello show, “Una mamma per amica: Di nuovo insieme” del 2016.

Il revival vide il ritorno di tutto il cast principale dello show, a partire dalle protagoniste Lauren Graham (Lorelai Gilmore) e Alexis Bledel (Rory Gilmore), e della creatrice originale del telefilm Amy Sherman-Palladino, che fu licenziata dalla serie originale e non si occupò della settima ed ultima stagione.

L’ultima puntata del sequel lasciò tutti gli spettatori in sospeso, dato che proprio nell’ultima scena Rory confessò alla madre Lorelai di essere incinta. Le continue domande che circondano il mistero hanno portato Valerie Campbell, supervisore ai costumi che ha lavorato allo show, a mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

In un video TikTok pubblicato il 19 marzo, Valerie ha spiegato come i fan dovessero semplicemente “fare i conti” sulla sequenza temporale della gravidanza di Rory per capire l‘identità del padre del suo bambino. Come ha sottolineato, Rory “sicuramente non andava a letto con” Paul (Jack Carpenter) durante l’inverno poiché non si frequentavano davvero in quel momento, quindi non poteva essere lui il padre.

Nel frattempo, l’avventura di una notte di Rory con un uomo vestito da Wookiee è avvenuta in primavera, il che significa che avrebbe mostrato visibilmente un pancione entro la stagione autunnale quando ha rivelato la sua gravidanza alla madre, “e non le abbiamo mai dato una pancia da gravidanza“, ha osservato Valerie su ciò che indossava Rory nell’episodio finale. “Sicuramente non è il Wookiee“.

Chi è quindi il padre del bambino? “L‘unica scelta ovvia è Logan“, ha detto Valerie, riferendosi al fidanzato occasionale di Rory interpretato da Matt Czuchry. “Doveva essere molto, molto, molto, molto, molto ovvio“. Nel revival, Rory ha incontrato Logan ogni volta che era a Londra, nonostante entrambi fossero impegnati con altre persone. Sebbene i due abbiano annullato il loro accordo in inverno, hanno avuto un’ultima avventura insieme durante l’autunno quando Logan ha fatto visita a Rory a Stars Hollow.