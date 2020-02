"Una mamma per amica" potrebbe ritornare con una nuova serie

Novità in vista per “Una mamma per amica”, serie tv americana, molto amata, trasmessa dagli anni 2000, con protagoniste Lorelai e Rory Gilmore, una mamma e una figlia legate da un rapporto speciale, le cui vicende si svolgono nell’immaginaria città di Stars Hollow. La serie è andata in onda per ben 7 stagioni, al termine delle quali i fans chiedevano una nuova stagione.

Sono stati accontentati qualche anno dopo, infatti, su Netflix nel 2016 andò in onda un’ottava stagione speciale, “Una Mamma per amica – Di nuovo insieme” divisa in sole quattro puntate che rappresentavano le vicende delle due protagoniste in ogni stagione dell’anno. Ma il finale della stagione lasciava di nuovo un finale in sospeso e i fans richiedevano ancora una volta una nuovo capitolo.

A distanza di 3 anni l’autrice e scrittrice della fortunata serie, Amy Sherman Paladino, in un’intervista per ET Online ha detto di sentirsi pronta a scrivere un nuovo reboot. Quando al Writers Guild Awards 2020 le è stata fatta la medesima domanda, l’autrice ha risposto che questo genere di cose non si programma.

Non avevano programmato neanche di girare la serie per Netflix, eppure è successo, quindi mai dire mai. L’unica condizione posta dalla Paladino è, nel caso si realizzasse una nuova serie, la presenza sul set di tutto il caso originale, ha infatti dichiarato: “Deve essere il momento giusto per tutti, altrimenti niente“.

Quindi ora la sorte di un nuovo reboot dipende dalla volontà o meno degli attori di tornare sul set della serie. Ma una delle ultime interviste di una delle due protagoniste, non fa ben sperare. Nel 2018 l’attrice Lauren Graham, interprete di Lorelai Gilmore, dichiarò che per lei la serie era finita per sempre. Nonostante fosse stata una serie molto importante, sapeva che aveva una fine e il finale proposto nell’ultima stagione era quello giusto.