"Una mamma per amica": Lauren Graham ha stravolto il suo aspetto

Gli attori dei telefilm che hanno accompagnato la nostra adolescenza sono tanti e spesso ci chiediamo che fine abbiano fatto. Ricordate Lorelai Gilmore ai tempi della serie tv “Una mamma per amica“? Sono passati circa vent’anni da allora e lo scorrere del tempo ha lavorato parecchio sulla celebre protagonista.

Che si tratti di aver mutato il proprio aspetto per esigenze professionali, a cause di problemi di salute o semplicemente per via dell’invecchiamento, spesso le star del piccolo schermo subiscono un’innegabile ed evidente metamorfosi fisica. Sfortunatamente ogni decennio che passa segna dei cambiamenti fisici nel corpo delle attrici, proprio come quelli di Lauren Graham, bellissima interprete della serie tv “Una mamma per amica”.

Di recente è apparso uno scatto fotografico che ritrae la 52enne statunitense ai suoi esordi. In base ad un confronto fotografico con il “prima” e il “dopo”, Lauren Graham è apparsa decisamente cambiata. La popolare attrice, che per tanti anni ha interpretato il personaggio di Lorelai Gilmore, è apparsa molto diversa rispetto alle sue ultime apparizioni pubbliche.

La foto in bianco e nero, che ritrae la star nei migliori anni della sua giovinezza e florida forma fisica, ha sottolineato l’impressionante cambiamento fisico dell’attrice, che ha inevitabilmente sbalordito i suoi fan. Nel vecchio scatto fotografico, la star di “Una mamma per amica” appariva irriconoscibile: un look acqua e sapone contraddistinto da una cascata di ricci castano scuro.

Ma nonostante Lauren Graham abbia subìto una metamorfosi fisica non indifferente, risulta del tutto impossibile non riconoscere il sorriso coinvolgente che per vent’anni ha contraddistinto il personaggio di Lorelai. Tuttavia, se da una parte c’è chi ha gradito il cambiamento dell’attrice, in molti hanno manifestato una certa nostalgia per la vecchia Lauren, dimenticando che la popolare interprete di “Una mamma per amica” ha dovuto affrontare uno scoglio non indifferente: il passaggio dagli -enta agli -anta.