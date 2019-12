Un Posto al Sole, Samuele Cavallo è la new entry: potrebbe conquistare il cuore di Arianna

Arriva un nuovo attore all’interno della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che porta a nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Si tratta di Samuele Cavallo che si mette a confronto con il personaggio di Samuel Piccirillo che lavora al bar Vulcano per via di un equivoco.

L’attore vanta la partecipazione a musical di un certo rilievo e si mette a confronto con un personaggio che, per certi versi, rispecchia la sua vena artistica. Allo stesso tempo, però, Samuele è costretto a confrontarsi con il lavoro come cuoco e decide di non rifiutare l’offerta di Silvia e Arianna. Il cantante decide di non svelare alle due donne i propri veri interessi e accetta questo lavoro, divenendo il nuovo aiuto-cuoco al caffè Vulcano.

La partecipazione del cantante Samuele Cavallo

Dal primo arrivo al bar Vulcano, è evidente l’interesse dell’artista nei confronti di Arianna e questa novità fa intuire che diventa sempre più certa l’uscita di scena del personaggio di Andrea. Potrebbero esserci i presupposti per un avvicinamento tra l’aiuto cuoco e la dipendente del bar Vulcano.

Tale cambiamento rende evidente la decisione dell’attore Davide Devenuto di lasciare il set di Un posto al sole dopo sedici anni nei quali ha partecipato da protagonista. Non sarà semplice fare a meno di questa assenza e gli sceneggiatori dovranno trovare un motivo piuttosto valido per motivare l’uscita di un personaggio così centrale nelle storie degli abitanti di palazzo Palladini.

Inoltre non si tratta della prima volta che, alla soap opera Un posto al sole, prendano parte cantanti. In passato è avvenuto con la partecipazione di due cantanti corrispondenti ai nomi di Serena Autieri e Serena Rossi che hanno interpretato rispettivamente i ruoli di Sara De Vito nel 1998 e di Carmen Catalano dal 2003 fino al 2010.