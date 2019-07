Un Posto al Sole, puntate dall’8 al 12 luglio: Diego vuole mantenere l’amicizia con Beatrice

Le anticipazioni delle puntate della soap opera di Rai 3, “Un posto al sole” svelano che Alberto Palladini non avrà intenzione di permettere che vada in porto il progetto del chartering di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). L’avvocato si impegnerà per far andare in rovina le idee del dottor Ferri per vendicarsi nei confronti dell’ex amministratore delegato delle imprese Viscardi.

Franco, dal canto suo sarà pronto per fare ritorno in palestra dove avrà l’occasione di chiarire il rapporto con Ciro (Vincenzo Alfieri). Vittorio non riuscirà a uscire dal periodo di crisi sentimentale coincidente con il ritorno nella vita del ragazzo, di Anita che ha finito per baciare il giovane Del Bue.

Assunta vuole conoscere la fidanzata del figlio

Questa situazione avrà delle ripercussioni sul rapporto tra il conduttore radiofonico e la dipendente del bar Vulcano. Inoltre il ragazzo rimarrà infastidito dal comportamento della madre Assunta intenzionata a fare la conoscenza di Alessandra.

Vittorio (Amato D’Auria) deciderà di fare una proposta alla compagna chiedendo di fare una vacanza sebbene non riesca a dimenticare Anita (Ludovica Bizzaglia). Roberto e Filippo non avranno sospetti sulla persona di Alberto e crederanno che sia andato nel migliore dei modi l’incontro con l’intermediario di Londra.

Il Palladini (Maurizio Aiello) proverà a parlare con il londinese con l’intento di convincere l’uomo a firmare per lui. Franco metterà da parte le tensioni con Ciro e Marina (Nina Soldano) si troverà a essere vicina alla verità dopo essere stata contattata da un operatore della mensa dei poveri. Vittorio penserà che sia giunto il momento di prendere una scelta tra le due ragazze mentre Otello si recherà al comando dei vigili per incontrare gli ex colleghi. Diego si impegnerà per mantenere un rapporto di amicizia con Beatrice (Marina Crialesi) ma si renderà conto della complessità della situazione. Infine la signora Giordano darà la possibilità ad Arturo di vivere nella sua abitazione.