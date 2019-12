Un Posto al Sole, puntate dal 9 al 13 dicembre: Angela spinge Clara a denunciare Alberto

Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che riesce a tenere alta l’attenzione dei milioni di telespetttatori italiani. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 9 fino a venerdì 13 dicembre svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Diego. Quest’ultimo sarà protagonista di un incontro con l’avvocato Leone e i dubbi del giovane Giordano aumenteranno al punto che deciderà di parlare della questione con il fratello Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Il giovane cuoco dimostrerà di essere molto preoccupato per la decisione del fratello e non saprà in quale modo aiutare Diego. Otello, dal canto suo avrà nuovi problemi con Teresa e sarà compito di Michele e Silvia gestire la situazione nel migliore dei modi. Andrea farà ritorno a palazzo Palladini dopo il viaggio a Londra e dovrà dare una novità inaspettata alla moglie.

I progetti di Andrea che vuole parlare con la moglie

Serena, invece, sarà euforica per l’apertura del bed and breakfast e mancheranno solamente le fotografie per il sito di questa sua nuova attività. Patrizio si interrogherà sulle ragioni che hanno portato Diego a fare questa scelta e Raffaele, resosi conto dello strano comportamento dei due figli, deciderà di capire cosa stiano nascondendo i due figli.

Andrea (Davide Devenuto) si dirà pronto per raccontare ad Arianna i progetti riguardanti il futuro, mentre Michele e Silvia cercheranno di essere accoglienti nei confronti di Otello.

Serena finirà per trovarsi coinvolta nella passione condivisa da Filippo e Roberto. Angela si impegnerà per aiutare Clara, alla quale consiglierà di denunciare Alberto per mettere fine al proprio silenzio. L’avvocato Palladini si renderà conto di essere in pericolo e si avvicinerà il giorno del patteggiamento. Serena comincerà a fare i conti con le preoccupazioni legati al B&B, in quanto non ha ancora ricevuto una prenotazione.