Un Posto Al Sole, puntate dal 7 all’11 ottobre: Nadia lascia Renato

Le sorprese sono all’ordine del giorno all’interno di Un Posto Al Sole, come dimostrano le anticipazioni. Gli spoiler delle puntate dal 7 all’11 ottobre sottolineano che crolleranno le certezze nella vita di Marina. Quest’ultima dovrà affrontare un arrivo inaspettato sul posto di lavoro e penserà di aver trovato l’anima gemella in Fabrizio.

La famiglia Rosato non sarà in grado di accettare la decisione di Fabrizio di continuare la relazione con la signora Giordano e si impegnerà a trovare una soluzione per far tornare l’imprenditore sui propri passi. Vittorio (Amato D’Auria), dal canto suo rimarrà nello sgomento e non saprà in quale maniera uscire da una situazione sentimentale molto complessa. Alex, restia ad avere un confronto con l’ex fidanzato e intenzionata a lasciare il caffè Vulcano, riceverà la visita di Silvia (Luisa Amatucci). La madre di Rossella (Giorgia Gianetiempo) si renderà conto delle problematiche della ragazza e vorrà darle un aiuto concreto per superare questo momento.

La preoccupazione di Giulia per la situazione sentimentale di Renato

La sorella di Mia potrebbe cedere alla tentazione di raccontare a Silvia la verità intorno alla storia con Vittorio, dopo aver scoperto il tradimento del figlio di Guido (Germano Bellavia). Giulia, invece, rifletterà sulla relazione con Denis ma si renderà conto della preoccupazione di Ornella. Arturo e Sebastiano si troveranno d’improvviso a condividere la stessa stanza d’ospedale, proprio nel momento in cui diventerà più solido il rapporto tra Marina e Fabrizio. Mia non sarà favorevole alla decisione di Alex di lasciare palazzo Palladini per tornare nella vecchia casa e il comportamento della ragazzina provocherà nuovi problemi all’ex fidanzata di Vittorio.ù

Renato e Nadia si impegneranno per chiarire le incomprensioni, mentre Niko e Ugo organizzeranno una sorpresa per Susanna. Guido e Mariella (Antonella Prisco) faranno squadra per incastrare Cinzia e potranno contare sull’aiuto di Don Mario. Diego (Francesco Vitiello) avrà un incontro al bar Vulcano con una persona inaspettata che gli farà venire in mente dei ricordi legati al passato.

Il figlio maggiore di Raffaele (Patrizio Rispo) continuerà a spiare Beatrice e rimarrà sotto la casa della Lucenti per tenere d’occhio i movimenti dell’avvocatessa. Giulia vorrà scoprire i motivi che hanno spinto Nadia a mettere fine alla relazione con Renato, mentre il dottor Poggi troverà il modo per dimenticare questa storia. Infine Marina sarà presa dai dubbi e non saprà se sia il caso di mandare avanti l’azione legale per riabilitare il nome del genitore.