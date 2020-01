Un Posto al Sole, puntate dal 6 al 10 gennaio: Serena lascia Filippo

Continuano gli appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che vede al centro dell’attenzione delle trame una coppia che affronta un momento complicato, come Filippo e Serena. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 6 fino a venerdì 10 gennaio svelano che Serena comincerà a non comprendere il comportamento del proprio marito, dopo l’arrivo di Viviana.

Una situazione differente affrontano Carla e Mia che, lasciatesi il peggio alle spalle, stanno riuscendo a costruire un rapporto di amicizia. Vittorio, dal canto suo attende con ansia il ritorno di Alex al bar Vulcano, che gli darà la possibilità di passare maggiore tempo in compagnia della fidanzata. Raffaele si incaricherà di sedare i contrasti tra Renato e Otello, viste le complicanze della convivenza in casa Poggi.

L’offerta di lavoro a Patrizio

I sospetti della signora Sartori aumenteranno e Serena pretenderà delle spiegazioni da Filippo (Michelangelo Tommaso), in modo da evitare ulteriori incomprensioni. Silvia e Arianna decideranno di presentare una nuova offerta di lavoro a Patrizio, in qualità di cuoco, ma il giovane Giordano chiederà maggiore denaro per la sua nuova assunzione.

Raffaele e Ornella non riusciranno nell’intento di far riappacificare Renato e Otello, ma i tentativi dei coniugi Giordano si riveleranno vani. Serena, a causa delle continue tensioni con il consorte, deciderà di giungere a una forte decisione dopo quanto da lei scoperto. L’intervento di Vittorio farà complicare i piani per quanto riguarda l’assunzione di Patrizio al bar Vulcano.

Giulia (Marina Tagliaferri), invece, continuerà a essere coinvolta nell’amicizia con Marcello. Franco comincerà ad avere preoccupazione per la figlia Bianca che, visto il suo ritorno a scuola, avrà paura per il giudizio della propria maestra. Aumenteranno le distanze tra i coniugi Sartori, dopo che Serena deciderà di chiudere qualsiasi tipo di rapporto con il figlio di Roberto Ferri.