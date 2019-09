Un Posto Al Sole, puntate dal 30 settembre al 4 ottobre: le sorelle Parisi lasciano Palazzo Palladini

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - E' evidente che Alex non si aspettava la relazione tra Vittorio e Anita. La ragazza farebbe bene a dimenticare il figlio di Guido una volta e per sempre, ma allo stesso tempo non dovrebbe lasciare il lavoro come dipendente del Bar Vulcano. Infine non è utile lasciare la terrazza, dove Mia ha instaurato un rapporto speciale con Andrea e Arianna.