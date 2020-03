Un Posto al Sole, puntate dal 30 marzo al 3 aprile: Marina lotta tra la vita e la morte

Arrivano nuovi colpi di scena all’interno della soap opera di Rai 3, “Un posto al sole” che va in onda su Rai tre tutti i giorni della settimana. Prosegue il mistero sulla morte di Sebastiano Rosato, ma Marina ha capito quanto sia stato determinante il coinvolgimento di Gabriella (Teresa Del Vecchio).

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 30 marzo fino a venerdì 3 aprile ci mettono d fronte a dei cambiamenti che possono avere delle gravi conseguenze sulla vita della signora Giordano. Quest’ultima dovrà lottare tra la vita e la morte, dopo le gravi minacce di Gabriella resasi conto dell’inganno di Marina (Nina Soldano).

La richiesta di Leonardo a Serena: l’indecisione dell’ex moglie di Filippo

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), dal canto suo si renderà conto di quanto la situazione sia complicata e si impegnerà nel tentativo di aiutare l’ex moglie a scampare al pericolo. Un altro capitolo riguarda i personaggi di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) che decideranno di collaborare con Eugenio, al punto che decideranno di parlare con il proprio assistito invitando a passare dalla parte della giustizia.

Giulia, invece, comincerà a sciogliersi instaurando un rapporto speciale con il cane di Bianca, mentre Viola (Ilenia Lazzarin) sentirà la mancanza di Eugenio. Leonardo e Serena (Miriam Candurro) diventeranno sempre più complici, al punto che l’Arena farà una proposta sorprendente alla proprietaria del bed&breakfast.

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), dal canto loro non saranno in grado di gestire le valutazioni riguardo alla scelta dei testimoni del matrimonio. Serena non saprà in che modo comportarsi con Leonardo che le ha chiesto di andare con lui in Sicilia, dopo aver fatto i conti con il distacco di Filippo (Michelangelo Tommaso). Il dottor Sartori e il padre si renderanno protagonisti di un pesante scontro dovuto a motivi lavorativi.