Un Posto al Sole, puntate dal 30 dicembre al 3 gennaio: una pesante lite tra Viola ed Eugenio

Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che riesce a tenere alta l’attenzione di un pubblcio eterogeneo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 30 dicembre fino a venerdì 3 gennaio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Viviana. Quest’ultima si presenterà a Napoli e metterà a rischio la tranquillità di una coppia solida come quella formata da Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).

Un altro capitolo riguarda le figure di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) che si troveranno alle prese con due ospiti inattesi che potrebero creare dei problemi in vista dell’avvicinarsi del Capodanno. Renato vorrà dimostrare di avere in mente delle idee, al punto che spingerà Otello a organizzare una serata che possa stupire gli abitanti di palazzo Palladini.

Le preoccupazioni dei coniugi Boschi

Il comandante Del Bue e la compagna dovranno affrontare un ospite inatteso pronto a far cambiare i loro piani. Al bar Vulcano verrà organizzato uno spettacolo carattteristico, mentre Serena comincerà ad avere dei sospetti sullo strano comportamento del marito. Filippo deciderà di negare il lavoro a Viviana e il dottor Sartori si troverà in difficoltà, non sapendo in quale modo possa essere più giusto comportarsi.

Nel frattempo Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) si ritroveranno a vivere un momento caratterizzato dalle incomprensioni, a causa del periodo lavorativo che il magistrato sarà costretto a passare nella città di Napoli. Nicotera dovrà fare i conti con la telefonata ricevuta dall’avvocato e amico Aldo Leone.

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) dovranno gestire le paure mostrate da Bianca riguardo alla maestra Gagliardi. Viviana avrà un pesante confronto con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che potrebbe avere delle gravi ripercussioni per Filippo. Marina, dopo essere rientrata dalla città di Londra, sarà protagonista di un pesante confronto con Alberto con l’intento di risolvere i problemi dei cantieri.