Un Posto al Sole, puntate dal 3 al 7 giugno: Serena e Filippo accompagnano Roberto per visitare il molo

Il mese di giugno è alle porte e nella soap opera Un posto al sole il personaggio di Filippo diventa sempre più centrale all’interno del prodotto televisivo per via dell’eredità ricevuta da Serena (Miriam Candurro). Quest’ultima si è trovata alle prese con la determinazione del dottor Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deciso a investire i soldi per fare un investimento nel noleggio delle barche. La signora Sartori ha un’idea differente volendo aprire un bed and breakfast.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 3 al 7 giugno svelano che Marina (Nina Soldano), dal canto suo continua nel piano volto a liberarsi della presenza di Alberto (Maurizio Aiello) all’interno delle imprese Viscardi. L’avvocato ha preso un potere eccessivo nell’azienda. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 3 fino a venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il fratello di Sandro. Il dottor Sartori dovrà capire se sia il caso di avere un coinvolgimento nel progetto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Filippo alle prese con una scelta importante

Arriverà il tempo delle decisioni per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che dovranno riunirsi per fare delle valutazioni decisive con l’intento di pensare al futuro. I due coniugi giungeranno alla conclusione che sarà il caso di appoggiare l’imprenditore accompagnando Roberto nella visita al molo per scoprire i presupposti fondamentali per poter realizzare il progetto di catering.

Il Ferri dimostrerà di essere particolarmente legato a quest’idea e vorrà essere appoggiato dal figlio e da Serena. La moglie del Sartori dopo l’iniziale riluttanza di fronte alla proposta di Roberto, sembrerà essere disposta ad ascoltare la richiesta del suocero sicuro di aiutarla a fare un investimento giusto.

Un altro capitolo riguarda il rapporto tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). La figlia di Michele (Alberto Rossi) si renderà conto di quanto stia male l’ex fidanzato per via della fine della loro relazione. La studentessa di medicina avrà intenzione di non perdere il rapporto di amicizia con il Giordano junior. Infine Franco, Filippo e gli altri amici di palazzo Palladini decideranno che sarà giunto il momento di lasciare la città di Napoli per fare il viaggio in un parco divertimenti.