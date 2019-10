Un Posto al Sole, puntate dal 28 ottobre all’1 novembre: Raffaele va in carcere da Diego

Prosegue l’appuntamento in compagnia della soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che vede l’ansia dei telespettatori per la situazione giudiziaria di Diego. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 28 ottobre fino a venerdì 1 novembre svelano che il portiere di palazzo Palladini non riuscirà a stare tranquillo, sapendo in quali condizioni si trova il figlio.

Raffaele attenderà l’esito dei riscontri sull’auto del figlio che troverà la polizia, ma non cambieranno i retroscena. Diego finirà per ricordare cosa sia successo nel corso di quella notte e dunque potrebbero esserci dei risvolti positivi per il giovane Giordano. Marina e Fabrizio vivranno un momento importante nella loro storia d’amore, al punto che il rapporto di coppia si consoliderà dopo lo scontro con Alberto.

Le intenzioni di Angela per aiutare la madre a partecipare al corso di ballo

Gli studenti del professor Scaglione rimarranno colpiti dall’intervento di Michele e Arianna che tratteranno una tematica importante. Diego, dal canto suo avrà bisogno dell’aiuto dell’avvocato Niko Poggi, al quale dirà cosa ha ricordato, mentre si presenterà una vecchia conoscenza al bar Vulcano.

Angela si impegnerà nella missione di convincere Giulia (Marina Tagliaferri) e Franco a prendere parte a un corso di ballo organizzato da Silvia. Michele e Arianna dovranno fare i conti con le minacce derivanti dal padre di Maurizio. I medici cercheranno di svegliare Aldo dal coma, mentre Vittorio farà una sorpresa inaspettata al padre Guido.

Andrea si troverà a essere in difficoltà e Filippo sarà ansioso di rivedere la moglie Serena, nella speranza di poter mettere fine alle tensioni con la consorte. Delia cercherà di far allontanare Beatrice dalla vita del marito, ma non sarà un’impresa facile. Raffaele si renderà protagonista di un confronto importante in carcere con il figlio Diego. Infine Mia organizzerà un piano per far incontrare Vittorio e Alex.