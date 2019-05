Un Posto al Sole, puntate dal 27 al 31 maggio: Marina impedisce ad Alberto di rubare l’idea del Chartering

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole che vanno da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio alle ore 20:45 svelano che Marina. vorrà mettere una fine alle cattive intenzioni di Alberto che rimane l’amministratore delegato delle imprese Viscardi dopo l’assenza di Ferri. Il Palladini penserà di tenere sotto controllo la situazione e sarà sicuro di fare la scelta giusta andando avanti per i suoi progetti lavorativi.

La signora Giordano cercherà di impedire ad Alberto (Maurizio Aiello) di rubare il progetto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) riguardo all’idea del Chartering. La madre di Elena (Valentina Pace) dovrà rimboccarsi le maniche per riuscire nel suo intento e non potrà contare sull’appoggio dell’ex marito che ha deciso di non riprendere l’attività lavorativa.

La signora Giordano vuole liberarsi della presenza del rivale alle imprese

Marina (Nina Soldano) troverà un elemento utile per mettere in cattiva luce il signor Palladini e si accorgerà della complicità tra Alberto e Clara, cameriera del legale. La Giordano avrà intenzione di chiedere una collaborazione alla giovane donna per smascherare il rivale ma non sarà facile convincere la ragazza.

Il fratello di Diego (Francesco Vitiello) tornerà a lavorare al bar Vulcano ma avrà un iperattivo modo di fare che creerà dei sospetti sul suo stato d’animo. Si comprenderà che il giovane Giordano non ha mai dimenticato l’amore nutrito nei confronti di Rossella (Giorgia Gianetiempo) con la quale la storia è terminata nel peggiore dei modi. Non si fermeranno le tensioni tra Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) dopo che il signor Sartori ha deciso di andare incontro alle richieste del padre per realizzare l’idea imprenditoriale.

Padre e figlio decideranno di mettere Marina al corrente del loro progetto ma la situazione prenderà una piega inaspettata dopo l’arrivo improvviso di Alberto (Maurizio Aiello). Mariella si troverà a fare i conti con degli sviluppi importanti per ciò che riguarda la scelta del padrino in seguito a un confronto con Salvatore. Cerruti (Cosimo Alberti) comunicherà alla vigilessa le novità riguardanti l’incontro con la persona conosciuta in chat.