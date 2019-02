Un Posto al Sole, puntate dal 25 febbraio all’1 marzo: Franco preoccupato per Angela e Bianca

La settimana finale del mese di febbraio con la longeva soap opera di Rai Tre, Un posto al sole regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori nella vita dei protagonisti. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 marzo svelano che Franco subisce un’aggressione che lo costringe a essere portato in ospedale. Angela mostra la preoccupazione per il destino del marito mentre Prisco trascorre momenti di felicità per essere riuscito nell’intento della vendetta ai danni del Boschi.

Quest’ultimo ha aperto la palestra da poco tempo grazie alla collaborazione di Ciro ma l’uomo non vive momenti di serenità nella sua vita, dopo che aveva messo alle spalle il passato. Guido, dal canto suo ha un incontro con Mariella e i due innamorati sono sempre sul punto di riavvicinarsi in quanto non hanno mai smesso di condividere i propri sentimenti.

Salvatore, invece, si trova alle prese con dei dubbi in quanto è preoccupato nel vedere insieme l’Altieri e il comandante. Elena, invece, trascorre un periodo difficile poichè non si rimette in sesto mentre Marina vuole trovare un modo per tenere lontano la figlia da Valerio.

Otello torna da Indica

Nel frattempo Franco è preoccupato all’idea che Prisco possa vendicarsi anche di Angela e Bianca ma può godere dell’aiuto di Ciro pronto a dare il supporto all’amico. Otello, dal canto suo torna da Indica portando una novità inaspettata che lascia sorpresi Silvia e Michele (Alberto Rossi); la figlia di Marina vuole porre fine alla storia con Valerio in quanto si sente delusa dal comportamento dell’uomo.

Guido, invece, decide di dichiarare il suo amore a Mariella come non ha mai fatto nei confronti della donna ma Cerruti cerca di frenare le illusioni dell’Altieri contenta di vivere questo sogno. Adele s’impegna a cercare una casa in affitto aiutata da Giulia mentre Renato (Marzio Honorato) fa il baby sitter di Jimmy e finisce per combinare un disastro.