Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 novembre: Diego ha un incontro al bar Vulcano

Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera più longeva d’Italia, “Un posto al sole”. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 25 fino a venerdì 29 novembre svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Diego. Il primogenito di Raffaele sarà contento di iniziare un nuovo lavoro, ma la sua famiglia comincerà ad avere delle preoccupazioni.

Marina si renderà protagonista di un pesante scontro con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), mentre l’avvocato Palladini si impegnerà in prima persona per conquistare la fiducia della signora Giordano. Diego avrà un incontro al bar Vulcano con una persona che potrebbe fargli ricordare cosa è successo nel corso della notte dell’incidente di Aldo Leone (Luca Capuano).

La decisione dei genitori di Bianca

Bianca continuerà ad avere dei dissidi con la professoressa Gagliardi e la famiglia della bambina sarà chiamata a prendere una decisione importante. Ci sarà un confronto tra i genitori e i nonni per mettere in chiaro la situazione, mentre Guido finirà per compromettere la posizione di Cerruti dopo le continue insistenze di Catello.

Diego sarà convinto di aver individuato la persona che ha investito Aldo Leone e sarà intenzionato ad andare fino in fondo alla questione con l’intento di dimostrare la propria innocenza. Mariella darà dei validi consigli a Vittorio (Amato D’Auria) per riconquistare Alex. Angela e Franco decideranno di non dare importanza ai consigli di Giulia, alle prese con le chat virtuali.

Raffaele e Niko si confronteranno per valutare la versione di Diego, ma il fratello di Patrizio decideranno di organizzare un piano. Il figlio di Guido (Germano Bellavia) in radio avrà un incontro-scontro con un noto cantante che farà venire un’idea al giovane Del Bue. Filippo cercherà di mettere da parte le incomprensioni con Serena ma un nuovo ostacolo complicherà le intenzioni del figlio di Ferri.