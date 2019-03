Un Posto al Sole, puntate dal 25 al 29 marzo: Franco ottiene il supporto della famiglia

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che vanno in onda sul piccolo schermo da lunedì 25 fino a venerdì 29 marzo fanno notare che Raffaele sarà intenzionato ad andare fino in fondo alla questione per risolvere la situazione sentimentale del figlio Diego. Il portiere di Palazzo Palladini, dopo aver visto Beatrice in compagnia di un altro uomo, deciderà di avere un affronto con la Lucenti con l’intento di metterla alle strette.

L’avvocata non saprà in che modo comportarsi con il fidanzato, ma Diego avrà dei sospetti intorno allo strano comportamento della donna. Giulia sarà felice di aver ricevuto la visita piacevole da parte di una persona nel momento in cui ha litigato con l’ex marito. Marina sarà capace di tranquillizzare la nipote che si è trovata alle prese con una complicata situazione scolastica.

Diego messo al corrente di una sconvolgente verità

Beatrice metterà Diego al corrente della situazione e Michele avrà intenzione di parlare in radio degli episodi di bullismo con la speranza che possa ospitare il professor Scaglione. Giulia si deciderà a fare visita ad Adele dopo aver ricevuto dei validi consigli da parte di Denis. La madre di Susanna sarà contenta di aver incontrato la consuocera e riuscirà ad avere la forza per andare avanti lasciando il passato alle spalle. Franco cercherà di sopportare la condizione di salute ma si dimostrerà insofferente alle conseguenze derivanti dall’operazione.

Boschi potrà contare sul supporto della famiglia sebbene sia costretto a rimanere sulla sedia a rotelle mentre Diego metterà il dolore da parte per pensare al futuro. Susanna vorrà proteggere la madre e Roberto sarà contento di stare con la figlia Cristina capace di dargli la forza per ritrovare il sorriso.

Si avvicinerà l’esame di Vittorio che preferirà la presenza di Anita a quella di Alex mentre Michele vorrà andare avanti per la propria strada parlando con il professor Scaglioni degli episodi di bullismo. Angela e Franco saranno costretti a prendere una decisione importante e Guido sarà preoccupato per il figlio.