Un Posto al Sole, puntate dal 24 al 28 giugno: Diego comincia a seguire l’amante di Beatrice

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno, fanno notare che Diego sarà costretto a constatare che Eugenio è l’amante della Lucenti, dopo aver visto l’uomo in compagnia dell’avvocata. Questo retroscena rappresenterà un duro colpo per l’agente assicurativo che, non avendo dubbi, comincerà a tenere d’occhio il presunto amante di Beatrice (Marina Crialesi).

Nel frattempo Serena deciderà di fare un giro in barca con Leonardo e la figlia Irene, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. Filippo sarà ignaro di questo retroscena perché impegnato nella città di Londra con il padre per risolvere delle questioni di affari.

Il giovane Del Bue in preda alla confusione riguardo alla relazione con Alessandra

Vittorio non saprà in quale modo gestire la relazione con Alex dopo essersi scambiato un bacio con Anita (Ludovica Bizzaglia) che ha approfittato del periodo di confusione del figlio di Guido (Germano Bellavia). Il radiofonico non riuscirà a fare una scelta drastica e si troverà diviso tra due donne che hanno dei caratteri differenti.

Giungerà l’inizio dei dubbi riguardo al rapporto con Alessandra caratterizzato da molti ostacoli tra cui la presenza della piccola Mia decisa a mettere i bastoni tra le ruote a Vittorio. Nel corso della gita in barca, Leonardo deciderà di raccontare a Serena un segreto molto personale che lascerà di stucco la moglie di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Il fratello di Patrizio non riuscirà a superare la rabbia contro Eugenio e sarà vicino a commettere una pazzia dimostrando la gelosia nei confronti della Lucenti. Il giovane Giordano sarà tentato dal fermare le intenzioni ma non riuscirà a mettere da parte il rancore. Michele s’impegnerà per fare da “Cicerone” ai genitori di Nadia che sono giunti a palazzo Palladini. Il magistrato Nicotera vivrà attimi di paura dopo aver rischiato di essere investito da un’auto e vorrà indagare intorno alla questione per capire chi si nasconda dietro questo gesto. Diego si renderà conto che è giunto il tempo di arrivare a un confronto con Eugenio (Paolo Romano). Infine Marina si accorgerà di aver subito un furto nella sua abitazione.