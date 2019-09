Un Posto Al Sole, puntate dal 23 al 27 settembre: Alex alle prese con l’assunzione di Anita alla radio

Arrivano nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un Posto Al Sole” che attira l’attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 23 fino a venerdì 27 settembre sottolineano che Alex dovrà continuare a gestire i difficili problemi familiari che non le danno tregua.

La ragazza comincerà a sentire le pressioni di Carla e per questo motivo dovrà capire in quale maniera comportarsi con la piccola Mia. Giulia (Marina Tagliaferri), dal canto suo deciderà di recarsi da Denis in modo da avere un chiarimento ma, prima di partire, avrà intenzione di confrontarsi con Angela (Claudia Ruffo).

Il trasferimento di Mariella e Lorenzo

Questo confronto con la figlia la spingerà a cambiare idea ritenendo che si tratti di un errore. Sarà vicino il giorno del trasferimento di Mariella e del piccolo Lorenzo nell’abitazione di Guido (Germano Bellavia), ma il comandante Del Bue non saprà in quale maniera gestire la situazione. Mia (Ludovica Nasti) si troverà alle prese con i cambiamenti presenti all’interno della propria famiglia e lo stesso discorso varrà per Alex.

La dipendente del bar Vulcano dovrà fare i conti con una novità riguardante i cambiamenti lavorativi di Vittorio (Amato D’Auria). Fabrizio, invece, vorrà vivere la propria relazione con Marina e si renderà protagonista di uno scontro con lo zio. Alex verrà a conoscenza della notizia dell’assunzione di Anita (Ludovica Bizzaglia) che lavorerà in radio con Vittorio.

Ci sarà un riavvicinamento tra Marina e Fabrizio, mentre Guido e Mariella saranno chiamata ad affrontare una nuova sfida. Alex trascorrerà un felice pomeriggio in compagnia della madre e della sorella, ma farà i conti con una sorpresa inaspettata. Roberto continuerà a chiedere a Filippo (Michelangelo Tommaso) di andare a vivere da lui. Renato non riuscirà a dimenticare i propri sentimenti nei confronti di Adele, la madre di Susanna. Vittorio, invece, dovrà iniziare a gestire la complicata convivenza con Mariella e il fratellino. Filippo e Serena si renderanno conto che la loro crisi di coppia sta avendo delle ripercussioni sulla piccola Irene.