Un posto al sole, puntate dal 23 al 27 dicembre: arriva a Napoli Viviana, la donna con la quale Filippo ha tradito Serena

La soap opera “Un posto al sole” non va in pausa nemmeno nel periodo natalizio, che vedrà i protagonisti principali mettersi a confronto con delle situazione inaspettate. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 23 fino a venerdì 27 dicembre svelano che si complicheranno i rapporti tra Angela e Giulia riguardo ai consigli dati a Clara. Quest’ultima dovrà fare i conti con le richieste di Alberto che proverà di nuovo a manipolare la ragazza.

Andrea sarà in grado di convincere Arianna a partire con lui per recarsi a Londra e in aereo incontreranno una persona inaspettata. Renato finirà per trovarsi Otello come convivente, dopo che l’ex vigile ha litigato con la moglie, Silvia e Michele. Arriverà il giorno della vigilia di Natale, ma Angela dovrà fare i conti con le incertezze legate ai suoi progetti lavorativi. Silvia dovrà rassegnarsi di fronte ai continui contrasti tra Otello e Teresa.

La preoccupazione di Filippo

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Guido (Germano Bellavia) che si renderà conto delle problematiche del figlio Vittorio, rendendosi conto di quanto si è bambini anche una volta divenuti adulti. Raffaele vivrà un momento di serenità, dopo aver dimostrato l’innocenza del figlio. Il portiere di palazzo Palladini penserà di poter dimenticare il passato, mentre Bianca e Jimmy saranno contenti di respirare l’aria del Natale.

L’aria natalizia farà ritrovare il totale equilibrio di coppia nella relazione tra Serena e Filippo, ma l’arrivo dei due innamorati potrebbe mettere a rischio le certezze dei due innamorati.

Vittorio si renderà conto di quanto sia complicata la convivenza, mentre si scommette sulla convivenza tra Otello e Renato che non durerà a lungo. Filippo sarà sconvolto dalla presenza di Viviana, con cui ha tradito Serena, al bed and breakfast della moglie. Infine Eugenio riceverà una proposta di lavoro che potrebbe farla entrare in contrasto con Viola.