Un Posto al Sole, puntate dal 22 al 26 aprile: Franco vuole fare progressi negli esercizi

Gli spoiler rivelano che, negli appuntamenti di Un posto al sole dal 22 al 26 aprile, Roberto si troverà alle prese con un ulteriore ostacolo derivante dall’arrivo di una lettera drammatica. Questa situazione vedrà coinvolto Filippo, chiamato ad avere un dialogo con il padre per prendere una decisione importante.

Giulia cercherà di tenere fede ai propri sentimenti e Guido, con l’aiuto di Mariella, tenterà di ottenere il perdono da parte di Salvatore. Quest’ultimo ha scoperto il tranello organizzato dal comandante che prova a spiegare all’uomo i vantaggi che dà il sito di incontri, al quale è stato iscritto il vigile.

Guido e Mariella felici per Salvatore

Mariella e il compagno riusciranno nel loro intento, al punto che Salvatore si dimostrerà entusiasta della realtà virtuale e potrebbe essere arrivato il momento giusto per trovare l’amore. La scelta serrata di Arianna finirà per creare ulteriori preoccupazioni nella vita di Angela, dopo che la donna è riuscita a superare il problema dell’inquilino.

Rossella si troverà alle prese con una scoperta sconvolgente pronta a far crollare le certezze della studentessa di medicina e Filippo non riuscirà a gestire la situazione con il padre, con il quale ha un pesante scontro. Raffaele troverà un modo per aiutare il figlio, che ha cambiato i suoi piani per via del nuovo lavoro e Michele scoprirà la verità su Mimmo. Quest’ultimo è riuscito a entrare nella vita di Rossella, per la preoccupazione del giornalista Saviani.

Inoltre Domenico deciderà di non appoggiare i progetti dell’amico Maurizio e Marina metterà alle strette Alberto, volendo organizzare una riunione non convenzionale. Andrea vorrà mettere da parte i momenti di tensione venutisi a creare tra lui e la moglie, nella speranza di poter raggiungere un compromesso con la consorte. Mimmo deciderà di recarsi a palazzo Palladini, per avere un confronto con Rossella e Filippo cercherà di dare il massimo con l’obiettivo di fare dei progressi negli esercizi di riabilitazione.