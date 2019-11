Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 novembre: Vittorio ammette il tradimento ad Alex

Continuano le puntate con la longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che si distingue per la capacità di attirare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 18 fino a venerdì 22 novembre svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Vittorio. Quest’ultimo verrà a conoscenza dell’aggressione nei confronti di Carla e deciderà di impegnarsi in prima persona per aiutare la donna a superare questo trauma.

Il figlio di Guido non perderà tempo e si recherà a casa di Alex per parlare della situazione con l’ex fidanzata. La piccola Mia scoprirà questa verità, mentre Franco e Angela saranno preoccupati dopo il primo incontro tra la figlia e l’insegnante. Michele comprenderà che Vittorio ha molte potenzialità e il giovane Del Bue vorrà stare vicino alla famiglia di Alessandra.

Le intenzioni di Serena

La piccola Bianca non riuscirà a risolvere i problemi con la maestra e per Giulia si aprirà un nuovo capitolo amoroso. La signora Poggi penserà di aver trovato la persona giusta in Marcello e sembrerà essere pronta a dimenticare Denis. Serena si troverà alle prese con il cambio di atteggiamento di Filippo che si dimostrerà intenzionato a ricucire il loro rapporto matrimoniale.

La proprietaria del bed and breakfast si dirà pronta per fare una proposta al marito. Ci sarà un evidente riavvicinamento tra Vittorio e Alex, ma l’ex dipendente del bar Vulcano rifiuterà il bacio del radiofonico. Inoltre questa situazione permetterà a Mia di pensare a ricucire il rapporto con Carla. Roberto deciderà di recarsi a casa di Marina per fare squadra contro Alberto Palladini.

Patrizio mostrerà l’intenzione di dare un aiuto a Diego per riprendere in mano la sua vita. Aldo, dal canto suo potrà fare ritorno nella sua abitazione, mentre Vittorio ammetterà agli occhi di Alex il tradimento con Anita. Infine Mariella darà una lieta notizia al compagno.