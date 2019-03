Un Posto al Sole, puntate dal 18 al 22 marzo: Alberto si gode la rivincita su Ferri

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole trasmessi da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che Giulia dovrà fare i conti con nuovi ostacoli nella sua vita. La madre di Niko ha cercato in ogni modo di allontanare Adele dal marito al punto che Manlio ha iniziato la sua furia nei confronti della consorte. Inoltre vorrà fare del male alla consuocera considerata la prima colpevole della fine della storia con la moglie al punto che il colonnello perderà il controllo della situazione.

L’uomo rimarrà bloccato alla terrazza con Giulia che vivrà dei momenti di terrore in presenza di Franco e Jimmy. Renato e il cognato vorranno trovare il modo per porre fine alla situazione chiedendo aiuto alla polizia mentre Niko e Susanna non sapranno ciò che è avvenuto. L’avvocato e la fidanzata dovranno seguire Adele in ospedale dopo che l’architetta è stata ridotta in gravi condizioni dal marito.

Niko non è a conoscenza del grave pericolo corso dalla madre alla Terrazza

Il figlio di Renato e la compagna dovranno affrontare ore d’attesa per scoprire quale sia il quadro clinico reso noto dai medici. Gli abitanti della Terrazza s’impegneranno in prima persona per evitare la tragedia dovuta alla follia di Manlio, mentre momenti di comicità sono regalati da Mariella. Quest’ultima sarà ostacolata dal comportamento di Cerruti, geloso del rapporto della donna con Guido e Franco dovrà fare ritorno in ospedale per l’operazione midollare. L’uomo dovrà confrontarsi con i dubbi perché non può essere garantita la riuscita dell’intervento e Marina si occuperà della situazione scolastica della nipote.

Alice vorrà inserirsi nella chat dei genitori sostituendo il ruolo della madre e la nonna della ragazza non si dimostrerà del parere di accettare la richiesta dell’adolescente. Roberto farà ritorno a Palazzo Palladini ma sarà infastidito da improvvisi cambiamenti mentre Guido e Mariella porteranno il piccolo Lorenzo.

La vigilessa e il comandante vedranno compromessa la serenità della giornata dopo aver fatto i conti con l’arrivo del padre di Salvatore mentre Diego troverà il modo per progettare il viaggio americano in compagnia di Beatrice. Alberto, invece, potrà dirsi contento dopo essersi preso la rivincita nei confronti di Ferri.