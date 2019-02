Un Posto al Sole, puntate dal 18 al 22 febbraio: Franco costretto a rinunciare alla serata in famiglia

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che vanno da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio svelano che Elena vive un momento di felicità pensando alla possibilità di creare una famiglia con Valerio. Il piano della figlia di Marina, però, deve fare i conti con degli imprevisti che cambiano lo stato d’animo della donna mentre il Viscardi ha deciso di presentarsi in carcere per incontrare Vera, in compagnia dell’ex moglie. Questa situazione mette in dubbio il futuro di Elena e Valerio; Giulia e Ornella, dal canto loro s’impegnano in prima persona per aiutare Adele a superare il dramma.

Nel frattempo Manlio si ripresenta nella vita di Adele creando nuovi dubbi nell’animo della donna mentre Valerio si trova alle prese con i sensi di colpa in seguito a quanto accaduto con Simona. Alberto, dal canto suo si rende conto dello strano comportamento del fratello di Veronica e spinge l’amico a confidarsi riguardo alla sua difficile situazione.

Alberto prova a scoprire cosa sia successo a Valerio

La madre di Susanna, invece, non sembra dimenticare il marito al punto che vorrebbe dargli un’altra chance sebbene debba fare i conti con il parere contrario di Giulia. Vittorio fraintende il motivo della complicità tra Guido e Assunta mentre il padre di Vera (Giulia Schiavo) vuole dare una svolta alla sua vita prendendo una decisione schietta.

Valerio prova a fare chiarezza intorno ai suoi sentimenti ma deve fare i conti con la malafede di Alberto; Susanna, dal canto suo finisce per pagare le conseguenze della crisi tra i genitori. Vittorio si trova alle prese con l’aiuto di una sorpresa inaspettata mentre Franco è inconsapevole di cosa stia ordendo Prisco alle sue spalle.

Infine il Boschi si vede impegnato a risolvere una piccola emergenza legata alla figlia Bianca ma i piani hanno dei cambiamenti al punto che l’uomo viene costretto a rinunciare alla serata in famiglia.