Un Posto al Sole, puntate dal 17 al 21 giugno: arriva il giorno dei funerali di Tommaso

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano a tenere alta la concentrazione di milioni di telespettatori italiani alle prese con dei colpi di scena inaspettati all'interno del prodotto televisivo. Marina non si rassegnerà all'idea che i tempi siano cambiati ma farà i conti con un'amara verità. I dipendenti delle imprese Viscardi non avranno il rispetto avuto in passato nei confronti della donna che aveva tutte le persone ai suoi piedi. Il potere è passato nelle mani di Alberto e la Giordano non riuscirà a trovare la soluzione ai suoi problemi.