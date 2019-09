Un Posto Al Sole, puntate dal 16 al 20 settembre: Marina vuole convincere il padre ad accettare gli arresti domiciliari

Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un Posto Al Sole” che riesce ad attirare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 16 a venerdì 20 settembre svelano che Filippo ritornerà a palazzo Palladini dopo aver lasciato la città di Napoli per un viaggio di lavoro.

Serena cercherà di ricucire la situazione con il marito ma sembreranno essere vani i tentativi della Cirillo. Mia, dal canto suo potrà godere dell’affetto dei coinquilini della Terrazza e Vittorio farà i conti con le prese in giro di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Renato continuerà a parlare dell’infortunio e Diego sarà stanco di ascoltare il racconto del dottor Poggi.

Marina dispiaciuta per la partenza di Elena e Alice ma vuole aiutare il padre

Vittorio (Amato D’Auria) si troverà alle prese con il ritorno del padre, di Mariella (Antonella Prisco) e del piccolo Lorenzo. Questa situazione potrebbe avere delle conseguenze sull’equilibrio del giovane Del Bue, mentre Raffaele (Patrizio Rispo) comincerà a indagare intorno allo strano comportamento.

Il portiere penserà che il padre di Niko stia nascondendo un doppio fine e gli spiegherà che si sta cacciando in una situazione complessa. Marina rimarrà dispiaciuta per la partenza immediata di Elena (Valentina Pace) e Alice, ma troverà conforto in una persona del tutto inaspettata.

Guido (Germano Bellavia) e Mariella cominceranno a essere preoccupati per via dei problemi di Cerruti e Marina tenterà di convincere il padre Arturo ad accettare gli arresti domiciliari. Fabrizio avrà un confronto con lo zio, in seguito al quale metterà al corrente della situazione la signora Giordano. Arturo deciderà che è arrivato il momento di non essere più un elemento condizionante nella vita della figlia. Si romperanno gli equilibri di Vittorio nel momento in cui Anita (Ludovica Bizzaglia) deciderà di presentarsi in radio dal giovane Del Bue.