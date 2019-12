Un Posto al Sole, puntate dal 16 al 20 dicembre: Diego pronto a riprendere la sua vita

Ha inizio una nuova settimana in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che ci mette di fronte a nuovi colpi di scena culminanti nella decisione importante da parte dei protagonisti principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 16 fino a venerdì 20 dicembre svelano che due protagonisti saranno chiamati a prendere due decisioni di un certo rilievo.

Ci sarà un’unione piuttosto solida della famiglia Giordano, con l’arrivo di Viola, Eugenio e del piccolo Antonio. Il magistrato Nicotera non apprezzerà il comportamento di Diego che si dice contrario al patteggiamento. Aldo deciderà di trovare delle idee per contrastare il figlio di Raffaele, intenzionato a rendere nota la verità.

La rabbia di Franco nei confronti dell’avvocato Palladini

Franco e Alberto si renderanno protagonisti di uno scontro, mentre Giulia criticherà l’iniziativa di Angela di spingere a Clara a denunciare Alberto. Jacopo si dirà pronto per giungere a un confronto con il padre e questo retroscena sarà fondamentale per far dimenticare a Diego l’incubo. Angela e Susanna si accorderanno per procedere con la denuncia di Alberto, mentre la presenza di Otello al bed and breakfast finirà per creare dei problemi a Serena e agli ospiti.

Clara riceverà le rassicurazioni di Angela ma non riuscirà a essere tranquilla, al punto che penserà di aver fatto la scelta sbagliata prendendo questa decisione. L’avvocato Palladini, dal canto suo sarà chiamato a trovare una strategia difensiva per evitare delle ripercussioni sulla sua persona. Silvia e Michele proveranno a ricucire i contrasti con Otello, ma potrebbero perdere di vista la situazione.

Avrà un inizio una guerra ch vedrà coinvolta la famiglia Poggi contro Alberto (Maurizio Aiello). Andrea si impegnerà a coinvolgere Arianna nel suo progetto, ma non sembrerà essere in grado di convincere la donna amata. Arianna non accetterà di partire con il marito e questo comportamento finirà per far cadere in preda ai dubbi il signor Pergolesi.