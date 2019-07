Un Posto al Sole, puntate dal 15 al 19 luglio: Patrizio accetta di diventare chef dello yacht di Filippo e Serena

Le anticipazioni delle puntate di “Un posto al sole” che partono da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio sottolineano che ci saranno delle novità importanti all’interno della famiglia Giordano. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) farà ritorno nella città di Napoli in quanto ha terminato lo stage per perfezionare gli studi di cucina.

Beatrice metterà al corrente Niko e Susanna dell’entusiasmante offerta di lavoro ricevuta da un altro studio. La donna penserà che sia giusto cogliere l’occasione al volo senza aver alcun tipo di incertezza. Filippo sarà costretto a lasciare palazzo Palladini per fare un viaggio di lavoro che lo porta a stare lontano dalla moglie Serena. L’uomo si renderà conto che il suo nuovo impiego rappresenta uno dei maggiori ostacoli nella fine dell’equilibrio con Serena (Miriam Candurro).

Marina vuole fare amicizia con Arturo

Otello (Lucio Allocca) non avrà intenzione di tornare sui propri passi e metterà da parte il rapporto con Guido (Germano Bellavia), Silvia e Michele (Alberto Rossi) dando esclusiva importanza al successo ottenuto sul web. Marina (Nina Soldano) vorrà creare un rapporto di amicizia con Arturo ma la situazione si dimostrerà più complessa del previsto per via delle rivelazioni fatte dall’uomo.

L’anziano racconterà alla signora Giordano di essere affetto da un tumore ma non ha alcuna intenzione di sottoporsi alle dovute cure. Patrizio farà i conti con un’importante e irrinunciabile occasione lavorativa in quanto Filippo e Serena penseranno al figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) come chef della barca.

Il giovane Giordano deciderà di accettare questa offerta di lavoro dopo le continue insistenze ricevute dai coniugi Sartori. La notizia dovrà essere comunicata al dottor Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e ci saranno i presupposti per dare avvio all’attività imprenditoriale. Infine la signora Giulia Poggi attraverserà momenti difficili per via del rapporto con il compagno Denis (Corrado Tedeschi) con il quale non riuscirà a giungere a un chiarimento.