Un Posto al Sole, puntate dal 15 al 19 aprile: Roberto trova la via d’uscita dai problemi grazie a Filippo

Gli spoiler degli appuntamenti di Un Posto al Sole trasmessi da lunedì 12 fino a venerdì 19 aprile alle ore 20:45 fanno notare che Giulia non saprà in che modo agire nel rapporto con Denis e vorrà trovare una soluzione valida per risolvere i problemi di coppia. Arianna non troverà la forza per lasciare alle spalle la lontananza da Kim che le ha provocato un grande dolore.

Andrea si renderà conto del cattivo umore della moglie, dopo essere stato messo al corrente dell’intenzione di Arianna di prendere il porto d’armi. La donna potrà godere del supporto degli amici del palazzo che mostrano la comprensione nei confronti della signora Pergolesi. La consorte deciderà di portare la pistola al Vulcano e lo troverà un ottimo rimedio dopo aver subito una grave rapina che ha messo la sua vita, quella di Andrea e di Alex.

Roberto vuole dimenticare il passato e parla della situazione al figlio Filippo

Maurizio si preparerà a organizzare un piano per dare ad Arianna una lezione che non dimenticherà e continuerà l’indecisione di Giulia in merito al rapporto con Denis. Diego e Raffaele non riusciranno a frenare i contrasti e la situazione si complicherà nel momento in cui il giovane Giordano si renderà conto di aver fatto la scelta sbagliata accettando il lavoro all’agenzia assicurativa.

Inoltre l’astio tra padre e figlio avrà un prosieguo in quanto il fratello di Patrizio vorrà ottenere una stanza alla Terrazza. Questo retroscena potrebbe dare vita a nuovi cambiamenti, con l’arrivo di un nuovo inquilino a palazzo Palladini.

Al Vulcano sembrerà avvicinarsi il momento di una nuova rapina e Maurizio avrà intenzione di dare una lezione ad Arianna, mentre Alberto assumerà un atteggiamento fastidioso all’interno delle imprese. Marina si troverà alle prese con una decisione drastica pronta a farle cambiare le promesse fatte alla nipote. Roberto vorrà dimenticare i problemi con l’intento di superare questo periodo di depressione.