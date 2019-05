Un Posto al Sole, puntate dal 13 al 17 maggio: Alessandra scossa dal ritorno di Anita

Continuano le storyline riguardanti gli abitanti di palazzo Palladini all’interno della longeva soap opera di Rai tre, Un posto al sole: ci sono dei colpi di scena importanti e pronti a sorprendere il pubblico curioso per la presenza di novità inaspettate. Nel corso delle recenti puntate abbiamo visto l’inizio di storie d’amore che hanno emozionato i telespettatori.

Gli spoiler degli appuntamenti che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio sottolineano quanto sia ostacolato il rapporto di Alex e Vittorio per via di un arrivo inaspettato. Si tratta di Anita, che tornerà a fare breccia nella vita di Vittorio (Amato D’Auria), facendo crollare le certezze di Alex, alle prese con la paura di essere ingannata dal giovane Del Bue.

Le intenzioni del figlio del comandante Del Bue, scosso dal ritorno di Anita

La presenza di Anita potrà rimettere in discussione i sentimenti di Vittorio, sebbene il ragazzo sia cosciente del fatto che la figlia di Luca lo ha ingannato in diverse occasioni. Questo ritorno potrà consentire al figlio di Guido di chiarire nel migliore dei modi il rapporto con l’ex fidanzata.

Il giovane Del Bue ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con la figlia di Luca Grimaldi (Marco Basile) e non si capirà in quale possa comportarsi Vickybeef. Questo colpo di scena avverrà proprio nel momento in cui Vittorio aveva preso una decisione importante nel rapporto con Alex dopo le incomprensioni con la giovane donna.

La situazione si compromette ulteriormente al punto che Alessandra penserà di non trovare una via d’uscita per chiarirsi le idee. La dipendente del bar Vulcano non saprà in che maniera agire per risolvere la questione sebbene pensi di essere rassegnata di fronte al ritorno della “rivale” in amore. Il ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia) manderà Alex in preda alla confusione e la ragazza dimostrerà le proprie fragilità. Alex si dimostrerà sicura che non possano esserci i margini per continuare la storia con Vittorio, partita nel peggiore dei modi.