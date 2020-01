Un Posto al Sole, puntate dal 13 al 17 gennaio: Serena decide di lasciare la città di Napoli

Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” capace di regalare nuove sorprese ai milioni di telespettatori itaiani. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 gennaio svelano che continuerà a essere al centro dell’attenzione delle trame il rapporto complicato tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso).

La Cirillo maturerà l’idea di lasciare la città di Napoli, per concedersi una vacanza con la figlia vista la presenza del marito a palazzo Palladini. Non si capirà il motivo di questa decisione dando vita a un mistero in quanto non si comprende se si tratti di un viaggio di piacere oppure di un trasferimento. Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca), dal canto loro non saranno in grado di fare pace dopo le continue liti domestiche che renderanno molto complicata la convivenza.

Le continue liti tra Otello e Renato

Filippo dovrà fare i conti con i sensi di colpa per il modo in cui si è comportato nei confronti della moglie, ma una novità potrebbe far cambiare qualcosa nel rapporto con Serena (Miriam Candurro). Il dottor Sartori sarà chiamato a intervenire per via di un’emergenza creatasi al bed and breakfast.

Il figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si impegnerà per riconquistare la fiducia della consorte, al quale darà il dovuto aiuto. Il comportamento di Filippo non sarà determinante per far avere dei miglioramenti, al punto che Serena prenderà una decisione sorprendente.

La proprietaria del bed and breakfast partirà con la piccola Irene, in quanto vorrà stare il più lontano possibile dal dottor Sartori. Renato e Otello non cambieranno il proprio comportamento, dando vita a una guerra interminabile. Sarà necessario l’intervento di Raffaele (Patrizio Rispo), Guido (Germano Bellavia), Silvia e Michele che vorranno far giungere alla pace i due amici, ottenendo risultati negativi.