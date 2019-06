Un Posto al Sole, puntate dal 10 al 14 giugno: Serena prende una decisione sul futuro lavorativo

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole che partono da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno sottolineano che arriverà il tempo delle decisioni per i protagonisti di palazzo Palladini. Il colpo di scena sarà rappresentato dal personaggio di Guido. Il comandante sarà protagonista di un confronto con Mariella decisa a raccontare al compagno la verità sulla paternità di Lorenzo.

Questo annuncio sconvolgerà la vita di Guido che dovrà riflettere sul modo in cui affrontare tale novità. Vittorio, dal canto suo si impegnerà per conquistare la simpatia di Alessandra ma non riuscirà a trovare un punto d’incontro con la bambina. Andrea e la moglie verranno sorpresi dalla visita improvvisa dell’assistente sociale che farà cadere i due innamorati in preda a nuovi dubbi.

Andrea e Arianna ritornano a pensare all’adozione

I coniugi Pergolesi hanno vissuto periodi complicati nel corso dei quali Arianna ha dovuto superare il trauma di non poter diventare madre. La coppia sarà chiamata a sciogliere una serie di dubbi in merito all’idea di ripensare all’adozione. Raffaele, dopo le preoccupazioni dovute alla dipendenza di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) dalle anfetamine e alla crisi sentimentale di Diego (Francesco Vitiello), penserà che i problemi siano giunti a una soluzione.

Il portiere comincerà a godersi il relax, ma uno dei due figli finirà per combinare altri guai che provocheranno le tensioni nell’animo di Giordano senior. Maurizio e Mimmo si dimostreranno incuranti riguardo alla bocciatura e si divertiranno a organizzare un’altra rapina prendendo di mira il bar di Silvia (Luisa Amatucci). Guido continuerà a pensare alle rivelazioni dell’Altieri e riterrà giusto mettere al corrente della situazione Vittorio.

Maurizio e l’amico penseranno di avere la situazione sotto controllo, ignari del fatto che Arianna è in possesso di una pistola. Diego non riuscirà a mettere da parte il dispiacere per la fine della relazione con Beatrice. Ci saranno ulteriori complicazioni per l’agente assicurativo venuto a conoscenza del fatto che l’avvocatessa ha cominciato una nuova storia d’amore. Nel frattempo Serena, dopo aver ricevuto i soldi dell’eredità, dovrà prendere una decisione in merito all’idea lavorativa. Infine si creerà una discussione tra Vittorio e la fidanzata, dopo la decisione di Alessandra di non trasferirsi alla terrazza.