Un Posto al Sole, puntate dal 1° al 5 luglio: Filippo fa una proposta di lavoro a Leonardo

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera Un posto al sole che viene trasmessa su Rai tre dal 21 ottobre del 1996. Filippo si sta facendo illudere dalla falsa sincerità di Leonardo che potrebbe fare del male a Serena. Infine non si capisce il motivo per il quale la donna non ferma il marito dall'intenzione di assumere il sosia di Tommaso.