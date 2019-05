Un Posto al Sole, puntata di lunedì 27 maggio: Alberto porta in casa le sue conquiste

Le anticipazioni dell’appuntamento di Un Posto al Sole del 27 maggio alle ore 20:25 sottolineano che sarà al centro dell’attenzione delle trame la figura di Alberto. Quest’ultimo dimostra una grande sfrontatezza, al punto che Marina (Nina Soldano) si sentirà stanca del comportamento dell’avvocato.

Palladini è riuscito nell’intento di relegare la signora Giordano in una posizione minoritaria. Inoltre si creeranno delle incomprensioni nel rapporto tra Clara e Alberto (Maurizio Aiello) a causa dell’atteggiamento dell’amico di Valerio (Fabio Fulco), divertitosi a ingannare la cameriera.

La rabbia di Clara delusa dal comportamento del dottor Palladini

La colf comincerà ad accorgersi dei tradimenti di Palladini che non perderà tempo e comincerà a portare nella sua casa le conquiste femminili sedotte per concludere degli affari imprenditoriali. Alberto ha spiegato di non voler avere un impegno nella relazione con Clara e provocherà la gelosia della cameriera stanca dell’affronto ricevuto dal legale. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest’ultimo farà ritorno nella città di Napoli dopo aver fatto lo stage nelle Langhe ma dimostrerà uno stato d’animo preoccupante.

Il Giordano junior sorprenderà per il suo strano modo di fare, facendo notare di essere troppo su di giri. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) saranno felici del ritorno del figlio dopo la decisione di Diego (Francesco Vitiello) di cambiare la propria abitazione. Nel frattempo il rapporto tra Angela e Franco continuerà a essere caratterizzato dai dubbi, a causa di quanto successo per via del comportamento di Ciro.

Il coatch è rimasto deluso dall’iniziativa di Ciro (Vincenzo Alfieri) nei confronti di Angela(Claudia Ruffo) baciando la donna e il Boschi sarà avvolto dalla delusione finendo per arrabbiarsi con la moglie. La crisi non avrà tregua nel rapporto tra i coniugi Boschi in quanto Franco (Peppe Zarbo) dimostrerà di non riuscire a dimenticare quanto successo. Il clima di freddezza sarà evidente all’interno della Terrazza e aumenteranno le tensioni nel momenti in cui il proprietario della palestra deciderà di partire per un improvviso e imprevisto viaggio.