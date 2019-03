Un Posto al Sole, puntata dell’11 marzo: Raffaele scopre che Beatrice nasconde dei misteri

Gli spoiler della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 11 marzo pronta a dare inizio alla seconda settimana del mese, svelano che Raffaele comincerà a insospettirsi nei confronti di Beatrice. Il portiere crederà che l’avvocato Lucenti stia nascondendo una verità sul suo conto e vorrà capire il motivo dello strano comportamento della giovane donna.

Il padre di Diego non riuscirà a trovare la tranquillità dopo aver compreso che la ragazza non sia stata sincera nei confronti del figlio. Beatrice dimostrerà di essere una persona dalle mille sorprese il cui atteggiamento potrebbe portare a delle nuove incomprensioni nel rapporto con il fratello di Patrizio. Il rapporto tra i due innamorati è sempre stato caratterizzato da alti e bassi ma, proprio nel momento in cui sembra essere ritornata la calma, ci saranno nuovi colpi di scena.

Andrea e Arianna sono pronti per fare un passo importante nel loro matrimonio

Raffaele crederà che non possa essere la donna giusta per il figlio. Il portiere di Palazzo Palladini vuole evitare che il primogenito possa fare i conti con un’altra delusione e non sa in che modo agire.

Andrea (Davide Pergolesi) e Arianna si troveranno alle prese con un periodo importante della loro vita dopo che la signora Pergolesi ha comunicato la volontà di adottare una bambina. La coppia si sentirà pronta per fare questo passo in avanti con l’intento di allargare la famiglia e rendere felice Alice dopo che Elena ha perso il figlio.

I coniugi Pergolesi mostreranno la volontà di diventare genitori al punto che si avvicina l’idea dell’adozione mentre diventerà sempre più forte l’amicizia tra Silvia e Alex. Quest’ultima ha aiutato la madre di Rossella nelle faccende del bar dopo che i dipendenti hanno fatto i conti con un’emergenza che li ha costretti ad abbandonare il posto di lavoro. La moglie di Michele cercherà di mostrare la vicinanza alla grafica che vive un periodo difficile della propria vita in quanto non è riuscita a conquistare l’amore di Vittorio.