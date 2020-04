Un Posto al Sole, Patrizio Rispo: "Fermarsi è stato necessario"

Uno dei protagonisti più amati di “Un Posto al Sole” è sicuramente Patrizio Rispo. Quest’ultimo, noto al pubblico per essere il famoso portinaio di Palazzo Paladini, Raffaele Giordano, in questi ultimi giorni ha voluto dire la sua a Tvsoap circa l’interruzione delle riprese: “Poco prima che l’emergenza scoppiasse, noi non ci aspettavamo di dover prendere questa decisione. Tuttavia, fermarci è stato necessario non solo per tutelare la salute di tutti noi, ma anche perché Upas ha sempre raccontato la realtà cosa che non potevamo più fare”.

Ovviamente, ad oggi, Patrizio Rispo non conosce i tempi giusti per poter tornare a registrare. Le restrizioni governative circa l’emergenza sanitaria hanno fatto sì che gli assembramenti venissero evitati in ogni caso. Di conseguenza, se le problematiche dovessero restare tali, sicuramente gli autori della soap opera studieranno una nuova modalità per far tornare in video i beniamini del pubblico.

Infine, il portinaio amato da tutti, ha voluto chiosare in questo modo la sua intervista: “Il pubblico ci riserva un affetto indescrivibile e credo che sia per il fatto che in tanti anni abbiamo sempre cercato di trasmettere un messaggio. Abbiamo affrontato diverse tematiche sociali anche quelle legate alla criminalità organizzata per far sì che si capisse quanto facciano male alla società le loro azioni”.

Tempo di repliche

Nel frattempo, per non lasciare soli i fan di “Upas”, Rai Tre ha ben pensato di mandare in onda le repliche del 2012. In quegli episodi, diverse erano le tematiche trattate e i protagonisti erano impegnati con situazioni di vario genere rispetto a quelle trattate prima dell’interruzione forzata.

Tra tutti spiccano i seguenti personaggi: Rossella è al liceo, Niko è fidanzato con Micaela, Serena è innamorata segretamente di Filippo e Marina Giordano prova ad ostacolare in tutti i modi la relazione di Roberto Ferri con la compagna Greta. Insomma, tante tematiche che continuano ad appassionare migliaia di telespettatori.