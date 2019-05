"Un Posto al Sole", le parole dell’attrice Ludovica Nasti: "Sul set mi hanno accolto tutti con grande affetto"

L’attrice Ludovica Nasti è la new entry della longeva soap opera di Rai 3, “Un Posto al Sole” dove interpreterà il ruolo della sorella di Alex. Dunque si avvicina il debutto della giovane interprete che ha dimostrato il proprio talento all’interno della serie televisiva internazionale dal titolo “L’amica geniale” che ha visto la regia di Saverio Costanzo.

In quell’occasione ha interpretato il ruolo di Lila, ma il sogno di Ludovica Nasti continua. Vuole avere un ruolo importante a livello cinematografico e ha le carte in regola per riuscire nel suo intento. Nonostante la giovane età, la Nasti ha sempre dimostrato di avere una grande personalità ed è stata paragonata a Sophia Loren. E’ arrivata l’ufficialità riguardo all’entrata nel cast dell’attrice che dovrebbe coincidere con il 6 giugno, giorno in cui inizierà la partecipazione a Un posto al sole.

L’intervista dell’attrice a una famosa rivista per parlare dell’esperienza sul set

Ludovica Nasti è stata intervista dalla rivista Grand Hotel dove ha avuto modo di raccontare la propria esperienza lavorativa. In particolare l’attrice si è concentrata in merito alle prime sensazioni vissute sul set della soap opera. Queste sono le parole dell’attrice: “Sul set mi hanno accolto tutti con grande affetto“.

Si è creato un ottimo rapporto con i colleghi, come nel caso di Patrizio oppure di Marina Crialesi: quest’ultima ha pubblicato una foto su Instagram con Ludovica Nasti. La giovane attrice si è detta contenta per i complimenti ricevuti per via del suo talento ed è sicura che la soap possa permetterle di avere ulteriori miglioramenti.

La protagonista de L’amica geniale ha spiegato di sentirsi in una grande famiglia e si tratta di un fattore importante che le consente di esprimersi nel migliore dei modi. La Nasti sarà la sorella minore di Alessandra, fidanzata di Vittorio e quest’arrivo inaspettato porterà a dei cambiamenti nella vita della barista.