"Un Posto Al Sole", l’attore Davide Devenuto tra i protagonisti della seconda stagione di "Rosy Abate"

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l’attore Davide Devenuto, volto storico della longeva soap opera di Rai Tre, “Un Posto Al Sole” dove veste i panni di Andrea Pergolesi. Devenuto, ora, è uno dei protagonisti della seconda stagione della fiction “Rosy Abate” con Giulia Michelini.

Si tratta di un momento importante nella carriera dell’attore che approda su Canale 5, mettendosi a confronto con un ruolo completamente differente in quanto veste i panni del boss Antonio Costello. La prima puntata della serie tv “Rosy Abate 2” è andata in onda sul piccolo schermo mercoledì 18 settembre.

Un nuovo personaggio

I fan di Un Posto Al Sole sono stati curiosi di vedere l’attore confrontarsi con questa nuova veste che è molto distante dal ruolo di Andrea. L’interprete, infatti, veste i panni del cattivo ed è una novità. Il suo personaggio è quello di Antonio Costello, un malavitoso che è legato a Rosy Abate con la quale condivide un obiettivo importante e si tratta del piccolo Leonardo.

Costello non perderà tempo e si impegnerà per iniziare il figlio di Rosy con l’intento di farlo entrare nel mondo della mafia. Questo atteggiamento provocherà la rabbia di Rosy che si dimostrerà contraria rispetto alle intenzioni di Antonio che vuole far diventare Leonardo il suo delfino.

La madre ha cercato costantemente di tenere il bambino lontano dal mondo della malavita. Se mettiamo a confronto due personaggi come Andrea Pergolesi e Antonio Costello, ci rendiamo conto che ci sono delle differenze evidenti in quanto non hanno nulla in comune al di là dell’attore che interpreta queste due figure. Si tratta del buono e del cattivo: da una parte c’è Andrea che è un dipendente del bar Vulcano, un uomo semplice appartenente al ceto medio-alto. Dall’altra parte troviamo Antonio che appartiene a un clan molto antico e aristocratico, in quanto la sua famiglia dalla fine dell’800 è impegnata nel controllo di un traffico importante e vuole far entrare Leo in questa operazione. Infine la seconda stagione di Rosy Abate ci regala molte sorprese in quanto madre e figlio devono lottare per salvare la propria vita.