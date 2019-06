Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 19 giugno: il segreto di Beatrice

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno 2019 della popolare soap opera di Rai 3 “Un Posto al Sole“, in onda alle 20,45, svelano che Diego sarà in procinto di scoprire il segreto di Beatrice, mentre Mimmo riceverà l’aiuto di Michele, anche se questo gesto non sarà cosa gradita ad Otello e Silvia.

Nuovi ed inaspettati colpi di scena animeranno la vita dei protagonisti della celebre soap partenopea, infatti mentre Alex prende confidenza con la città, godendosi i primi giorni del suo trasferimento, Diego è sempre più geloso per la nuova storia d’amore di Beatrice, la ragazza per cui ha perso la testa ma a cui dovrà presto dire addio.

Il segreto di Beatrice

La fine della loro relazione non ha certo spento i sentimenti che il giovane ha nei confronti della ragazza, e la sua gelosia sembra esplodere nel momento in cui apprende che Lucenti sta frequentando un altro ragazzo. Diego non sa di chi si tratta, anche se in lui avanza la convinzione che Beatrice si stia vedendo con Eugenio.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno 2019 di “Un Posto al Sole” svelano che Diego seguirà passo passo i due, proprio per cogliergli insieme, ma le cose potrebbero essere molto diverse da come posso apparire inizialmente, infatti Beatrice sembra essere depositaria di un segreto inconfessabile.

La narrazione della puntata del 19 giugno sarà concentrata anche su un’altra storia, cioè quella di Michele e Mimmo, poiché il primo sarà molto preoccupato per l’amico. La rapina ha avuto un esito tragico e il ragazzo ha avuto un doloroso tracollo, mentre cercava di tenere in ostaggio lo speaker.

Michele vuole aiutare Mimmo in tutti i modi, ma questo suo desiderio si scontar con il pensiero di Otello e Silvia al riguardo, che cercano di far desistere Michele da qualsiasi ulteriore coinvolgimento in questa storia. Intanto Andrea e Arianna sono pronti a un passo importante mentre Alex è ancora in difficoltà con Mia.