“Un Posto Al Sole” anticipazioni puntata 25 giugno: Leonardo sconvolge Serena

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole – UPAS sono pronte a sverlaci cosa avverrà nella puntata di martedì 25 giugno 2019. Vi ricordiamo che le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini vanno in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì al consueto orario delle 20.45. Ma adesso scopriamo assieme la trama.

Filippo si è dovuto recare per lavoro a Londra insieme a Roberto. Leonardo ha invitato pertanto Serena ha trascorrere una piacevole gita in barca con sua figlia Irene. Inizialmente l’atmosfera è delle più gioiose, ma poi Leonardo fa alla moglie di Filippo una rivelazione sconcertante che riguarda la sua identità. La Cirillo è sconvolta da quello che ha appena appreso. Se all’inizio ha avuto una piacevole impressione sul giovane e voleva approfittare di questa occasione per conoscerlo meglio, dovrà adesso ricredersi.

Anticipazioni Un posto al sole: Diego accecato dalla gelosia, cosa farà Vittorio?

Vittorio sta vivendo un momento di grande confusione. Mentre da un lato deve vedersela con la presenza costante per non dire ossessiva della fidanzata Alex, dall’altro il figlio di Guido deve fare i conti con le provocazioni di Anita. Infatti, Anita si è improvvisamente ripresentata nella vita di Vittorio ed i due memori di quello che hanno vissuto in passato hanno finito per baciarsi. Intanto il giovane è confuso perché non ha ancora chiaro per quale motivo Anita lo abbia cercato di nuovo e quali siano i suoi veri sentimenti nei confronti della Parisi.

Alcuni indizia hanno portato Diego a pensare che Eugenio, il marito di sua sorella Viola, sia nientemeno che l’amante della sua ex Beatrice Lucenti. Il giovane Giordano è furioso e non aspetto altro che il momento di beccare sul fatto i due presunti amanti. In realtà, questo è molto lontano dalla verità perché Beatrice ha una storia con Aldo Leone, un uomo sposato e con un figlio, amico di Nicotera.

Eugenio è però entrato ormai nel mirino di Diego, che accecato dalla gelosia finirà per commettere nei confronti del cognato un gesto molto forte. Quale sarà mai? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole – Upas.