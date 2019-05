“Un Posto Al Sole” anticipazioni puntata 17 maggio: duro confronto tra Franco e Angela

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di venerdì 17 maggio 2019, che andrà in onda come al solito su Rai 3 alle ore 20.45. Ricordiamo ai fan che potranno rivedere le vicende dei protagonisti di palazzo Palladini anche in streaming sul sito e l’app di Rai Play. Ma scopriamo adesso che cosa ci aspetta!

Incaricato da Angela di tenere d’occhio il marito per evitare che commetta qualche imprudenza, Ciro prende un’iniziativa che finisce per spiazzare la Poggi. Quest’ultima intanto ha un duro confronto con Franco. Che le tensioni finsicano per far saltare la coppia?

Anticipazioni Un posto al sole: il piano di Giovanna, Marina va da Roberto

Giovanna Landolfi e riuscita grazie a Ciro ad arrestare Constantin, ma non è ancora riuscita a provare il suo legame con Gaetano Prisco. Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci rivelano che ella proverà quindi a mettere in atto una strategia per indurre Prisco e Balan a commettere un passo falso. Cosa avrà escogitato l’astuta poliziotta?

Nel frattempo, Filippo condivide con la moglie Serena una bella notizia che a che fare con l’eredità di Gigi Del Colle. Marina si reca a far visita a Roberto, che sta vivendo uno stato di profonda crisi interiore: questo si sente infatti in colpa per la morte di Tommaso, il figlio che non ha mai trattato come tale.

La faccenda della scelta del padrino del piccolo Lorenzo sta creando un po’ di maretta tra Mariella e Guido. Intanto la strategia dei due di trovare un fidanzato a Cerruti tramite internet sembra stia avendo successo: egli ha in programma un incontro con un possibile partner. Che sia la volta buona? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole.