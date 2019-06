“Un Posto Al Sole” anticipazioni puntata 17 giugno: Beatrice ha un altro?

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono pronte a sorprenderci con la trama della puntata di lunedì 17 giugno 2019. Ricordiamo che la soap italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 al consueto orario delle 20.45. Inoltre, sarà possibile rivedere gli episodi in streaming tramite l’app o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo cosa sta per accadere ai nostri amici di palazzo Palladini!

Durante la rapina al Vulcano, Michele (Alberto Rossi) è tenuto in ostaggio da Mimmo (Antonio Fattoruso). Capito che in realtà è solamente un ragazzo spaventato e fragile, Saviani spera di riuscire a convincerlo a rinunciare al suo proposito criminale e a costituirsi. Riuscirà il giornalista ad impedire che il giovane aggravi la sua posizione?

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Marina sta invecchiando?

Marina (Nina Giordano) capisce di non avere più l’appoggio degli operai e di non essere più grado di imporre la propria volontà, come invece gli riusciva in passato. Che la Giordano non si più la donna forte di un tempo? Vittima di un equivoco, Assunta (Daria D’Antonio) sta vivendo una vera e propria crisi di solitudine. Nel frattempo, Vittorio (Amato D’Auria) e Guido (Germano Bellavia) paino prossimi a superare i loro problemi di cuore, impegnandosi in rapporti stabili.

Serena (Miriam Candurro) non ha ancora deciso come impiegare i soldi che ha ricavato dalla vendita della villa del suo defunto padre Gigi Del Colle (Pier Maria Cecchini). Intanto suo marito Filippo (Michelangelo Tommaso) è sempre più attirato dall’idea del chartering turistico di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma rischiano che l’idea venga rubata da Alberto (Maurizio Aiello).

Diego (Francesco Vitiello) è ormai sicuro che Beatrice (Marina Crialesi) abbia un’altra relazione. Effettivamente il giovane Giordano scoprirà qualcosa sul conto della Lucenti che lo lascerà senza parole. Cosa sarà mai? Per saperlo non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto Al Sole – UPAS.