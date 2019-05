“Un Posto Al Sole” anticipazioni puntata 16 maggio: Roberto si sente in colpa per Tommaso

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole tornano puntuali ad allietarci con il racconto della trama della puntata di giovedì 16 maggio 2019, che andrà in onda come di consueto su Rai 3 a partire dalle 20.45. Ricordiamo, inoltre, ai fan della soap italiana più longeva di tutte che potranno guardare l’episodio anche in streaming sul sito e l’App di Rai Play. Ma scopriamo adesso in dettaglio cosa ci aspetta!

Grazie all’intervento di Ciro, Giovanna è riuscita ad arrestare Constantin, ma non è riuscita a provare il suo legame con Gaetano Prisco. Esasperato da questa situazione, Franco finisce per compiere un gesto provocatorio proprio nei confronti di Prisco. Boschi, però, potrebbe molto presto pentirsi di quello che ha fatto. Che il malavitoso intenda vendicarsi? Intanto Angela e Ciro sembrano sempre più vicini.

Un posto al sole: il senso di colpa di Roberto e il battesimo di Lorenzo

Rientrato a Napoli, Roberto viene sopraffatto dai ricordi. Egli sarà costretto a vedersela con la propria coscienza per ciò che ha fatto a Tommaso, il figlio che non ha mai accettato. Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci rivelano intanto che Serena e Filippo ricevono finalmente la notizia che aspettavano da tempo: ci sono degli sviluppi positivi per quanto riguarda l’eredità di Gigi Del Colle.

Vittorio e Alex hanno deciso di non reprimere più i loro sentimenti ed hanno finalmente avuto il loro primo momento di intimità. Sembra quindi che almeno per il momento la Parisi stia avendo la meglio sul forte ascendente che Anita ha nei confronti di Vittorio. Che la situazione sia destinata a durare?

Si avvicina il giorno tanto atteso per il battesimo del piccolo Lorenzo, figlio di Mariella e Guido, ma ci sono delle polemiche in merito alla scelta del padrino. Qualcuno appare però intenzionato a prendere in mano la faccenda e a boicottare la scelta del padrino. Chi sarà mai? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole.