“Un Posto Al Sole” anticipazioni puntata 15 maggio: Alex e Vittorio fanno l’amore

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono pronte ad illustrarci la trama della puntata di mercoledì 15 maggio 2019, in onda su Rai 3 al solito orario delle 20.45. I fan della soap made in Sud potranno guardare quest’episodio anche in streaming, grazie al sito e l’App di Rai Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Grazie al provvidenziale intervento di Ciro, Constantin viene finalmente arrestato. A condurre le indagini per il tentativo di aggressione ad Angela è anche stavolta Giovanna Landolfi, che però non riesce a far confessare al criminale il suo legame con l’usuraio Gaetano Prisco. Intanto Angela e Ciro temono che Franco possa commettere qualche imprudenza ed agire da solo proprio contro Prisco. Sarà veramente così?

Anticipazioni Un posto al sole: un divertente equivoco per Otello

In seguito al ritorno di Anita, Alex ha creduto di aver perso ormai ogni speranza di avere una storia con Vittorio, ma Silvia ha spronato la giovane a non arrendersi. Ella capisce allora che non c’è più spazio per i tentennamenti: è arrivata l’ora di combattere per Vittorio e fare in modo che si dimentichi per sempre di Anita.

I sforzi della ragazza vengono ripagati e dopo una lunga attesa, Alex e Vittorio si lasciano finalmente trasportare dalla passione: basterà questo per liberare la mente del giovane dall’ossessione che ha per Anita? Dopo essere andato a trovare Diego nella sua nuova casa, Raffaele sta cerando di appinare piano piano i contrasti che ha con il figlio. Riuscirà nel suo intento?

Nel frattempo, uno scambio involontario di medicinali causa alcuni problemi ad Otello: ne viene fuori un divertente equivoco che finisce per coinvolgere anche Raffaele e Michele. Quali effetti collaterali gli provocherà lo scambio? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole.