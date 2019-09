Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 settembre: Serena e Filippo in crisi

Gli episodi delle puntate della seconda settimana di settembre della soap opera partenopea “Un Posto al sole” raccontano della crisi sentimentale tra Filippo e Serena, che sembra farsi sempre più preoccupante, tanto da non far più vivere serenamente la coppia, il cui legame è ormai minato anche dal sentimento della donna per Leonardo.

Il matrimonio di Serena e Filippo ha vissuto dei momenti simili, anche se tenuti in grande segreto dalla ragazza che solo ora trova il coraggio di confessare all’amica Giulia, che non è la prima volta che un terzo elemento intralcia il suo matrimonio. Nel frattempo Niko ha fatto la proposta di matrimonio a Susanna, e dopo un momento di incertezza, alla fine la giovane ragazza ha accettato.

Il matrimonio di Filippo e Serena è messo a dura prova

E’ bene ricordare ai numerosi telespettatori e fan della soap che la puntata di venerdì 13 settembre non andrà in onda, poiché al suo posto sarà trasmessa una partita di pallavolo. Mentre Mia viene sollecitata ad una riflessione da parte di Andrea, Alex riceverà una grande delusione, che riguarderà proprio la sfera sentimentale.

Serena torna sul progetto del B&B e ne parla nuovamente con Filippo, nel frattempo Marina scopre che la figlia Elena vuole trasferirsi in Inghilterra insieme ad Alice. La donna, però, non sa come dare la notizia ad Andrea. Beatrice, forte del suo desiderio di ritornare a lavorare allo studio, tenta in tutti i modi di convincere Niko e Susanna.

Alex riverà una lieta novella, mentre Mia prenderà una decisione che lascerà tutti basiti. Gli stravizi estivi hanno indotto Renato a decidere di prendersi cura di sé, quindi a rimettersi in forma, da qui la decisione di seguire un corso di ginnastica che non ha i risultati sperati. Franco e Vittorio aiuteranno Alex nella ricerca della sorella, che sembra essersi vaporizzata e dissolta nel nulla.