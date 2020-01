Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2020: Marina scopre la verità su Fabrizio

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 20 al 24 gennaio 2020, Marina Giordano avrà problemi sul lavoro. A cercare di aiutarla sarà Roberto, certo che ci sia qualcosa di più grave sotto. Ornella e Giulia avranno modo di parlare, in quanto la Poggi teme di aver fatto un passo falso con Marcello.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della prossima settimana raccontano inoltre che si tornerà a parlare di Teresa. Silvia e Rossella infatti, proveranno a risolvere la crisi tra Otello e la moglie. Bianca invece avrà ancora problemi a scuola, tanto che Angela penserà alla possibilità di ricorrere ad un’insegnante privata. Arianna inizierà a sentire la mancanza di Andrea e si renderà conto di essere così innamorata da poter fare una scelta scomoda pur di non stare distante da lui.

Proseguendo con gli spoiler di Upas, finalmente Marina scoprirà la verità su Fabrizio. Che cosa farà ora? Dopo molte difficoltà, Angela penserà di aver capito che cosa ferma Bianca. C’entra davvero la sua maestra?

Filippo sarà nostalgico e non vedrà l’ora che sua moglie e Irene tornino a casa, con la speranza di poter chiarire la situazione, sebbene sia consapevole che sua moglie sia ferita nel profondo per il tradimento. Serena però, durante il viaggio, farà un incontro decisamente inaspettato che la metterà in crisi.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 20 al 24 gennaio infine, Angela avrà modo di parlare con la maestra di Bianca. La donna avrà delle critiche da muovere ai danni di Franco. Patrizio e Samuel arriveranno ai ferri corti e non sarà facile arrivare ad un compromesso. Giulia invece temerà di aver fatto un passo falso con Marcello e chiederà così consiglio a sua figlia Angela.